Москва, 9 апреля, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко действует в классической логике политической технологии, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 9 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Порошенко о его «русскоязычности» и размещение на Украине рекламных щитов, на которых президент Украины изображён напротив президента России Владимира Путина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выступление Петра Порошенко

«Я думаю, что Порошенко действует исключительно в классической логике политтехнологии, — сказал Мигранян. — Дело в том, что американская избирательная кампания гласит, что сначала вы должны активизировать ядро собственного электората. Вот он активизировал — национализм, религия «анти-Путин» и так далее. А уже во втором туре вы должен попытаться брать того, кого вы можете брать. Он обращается теперь к югу и к востоку: «Я сам родился на юге Украины. Я не страшный для вас. Потому что я как президент буду гарантировать вашу возможность говорить на русском языке».

Что касается рекламных щитов с Путиным, то Мигранян признался, что на него они произвели сильное впечатление.

«Я попытаюсь объяснить это, — сказал Мигранян. — Я смотрю на этот плакат. О чём он говорит? Месседж такой: есть политика — это игра взрослых и серьёзных людей. Есть серьёзный человек Путин, и с ним только я могу играть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля, выступая в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, президент Украины Пётр Порошенко назвал себя русскоязычным человеком и пообещал, что «никто не будет посягать на право общаться на русском языке»: просто нужно выучить украинский, «и всё будет хорошо».

После 9 апреля участник первого тура президентских выборов на Украине Анатолий Гриценко заявил, что рекламные щиты, на которых изображён президент Украины Пётр Порошенко напротив президента России Владимира Путина, раскалывают страну.

Гриценко назвал такие методы «позорными и разрушительными для страны», которые, впрочем, Порошенко уже не помогут.