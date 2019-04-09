Тверь, 9 апреля, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Четыре сельских Дома культуры в Тверской области капитально отремонтируют в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, об этом говорилось 9 апреля на заседании облправительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя провел заседание правительства Тверской области

«Национальный проект предусматривает комплекс мер по созданию современных культурно-образовательных комплексов, сельских клубов и Домов культуры, виртуальных концертных залов. Необходимо решить задачи по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, поддержке талантливой молодёжи, развитию добровольческого движения в сфере культуры», — отметил Игорь Руденя.

На ремонт четырех зданий сельских Домов культуры в этом году будет направлено более 14,6 млн рублей — около 12,3 млн рублей из федерального, более 2,3 млн рублей из областного бюджета. Также предусмотрено софинансирование со стороны муниципалитетов. Работы пройдут в Домах культуры посёлка Зеленогорский Вышневолоцкого района, деревни Райково Максатихинского района, села Кушалино Рамешковского района, деревни Малое Василёво Кимрского района — объекты были определены по итогам конкурсного отбора.

Так, с просьбой оказать содействие в решении вопроса с ремонтом Маловасилёвского культурно-досугового центра к губернатору Игорю Рудене обратилась директор учреждения Валентина Новикова в ходе личного приёма граждан в феврале этого года. Уникальное для сельской местности здание построено с использованием панорамного остекления.

Субсидии на ремонт сельских Домов культуры Тверской области будут выделяться ежегодно: на данный момент в конкурсном отборе на 2020 год муниципалитеты направили уже 12 заявок.

В целом по результатам реализации нацпроекта «Культура» к 2024 году в Тверской области число посещений театров, музеев, библиотек, кинотеатров, сельских клубов и Домов культуры планируется увеличить на 15%.

Большое внимание уделяется повышению заработной платы работников культуры региона. В 2019 году на эти цели планируется направить более 336 млн рублей. Предусмотрена грантовая поддержка любительских коллективов, конкурсов для детей и молодёжи, проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства.