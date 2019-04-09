Москва, 9 апреля, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Законопроект, ограничивающий оборот сигарет по аналогии с алкогольной продукцией внутри России, внесли в Госдуму депутаты разных фракций, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

maxpixel.freegreatpicture.com Табак

Устанавливаются количественные нормы по перемещению физическими лицами по территории Российской Федерации табачной продукции, не маркированной в соответствии с нормами российского законодательства. Так, провозить продукцию можно в количестве не более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 750 г, на одного человека.

Еще один законопроект предполагает штрафы за нарушение новых требований.

Неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов Российской Федерации, отмечают авторы. Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, повышению ценовой доступности нелегальной табачной продукции, в первую очередь для несовершеннолетних, а также к резкому снижению уровня легальности табачного рынка.

Согласно результатам независимых исследований, которые приводят парламентарии, доля нелегальной табачной продукции в России в третьем квартале 2018 года увеличилась по всей стране до 8,4% в сравнении с 4,5% в аналогичном периоде 2017 года. При этом доля нелегальной продукции из государств — членов ЕАЭС на российском рынке достигла в третьем квартале 2018 года 4,2%.