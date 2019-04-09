Москва, 9 апреля, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Количество ДТП с участием автомобилей такси в Москве в 2018 году возросло на 25%. Об этом 9 апреля сообщил замглавы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин на заседании Общественной палаты России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

По его словам, за минувший год на 17% также возросло число пострадавших в ДТП с участием такси, на 14% — количество погибших.

Одной из причин таких показателей чиновник столичной мэрии назвал общий рост числа заказов такси в 2018 году на 6% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме этого, Пронин отметил «слабый контроль за водительским составом» со стороны руководства таксомоторных компаний, а также большое количество водителей такси с правами, выданными не в Российской Федерации.