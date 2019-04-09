Кампала, 9 апреля, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Власти Уганды арестовали вероятных похитителей гражданки США Кимберли Эндекотт и её гида, 9 апреля передает агентство Reuters.

(сс) Rweinkove Национальный парк. Уганда

«Группа безопасности, расследующая инцидент с похищением людей, произвела несколько арестов подозреваемых», — говорится в заявлении полиции Уганды.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Эндекотт была похищена неизвестными в Национальном парке королевы Виктории в Уганде. 8 апреля туристку из США удалось освободить.

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