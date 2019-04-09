Абакан, 9 апреля, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Власти Хакасии заявили о том, что в дома жителей Черногорска и Усть-Абаканского района возвращается тепло, соответствующая договорённость достигнута с энергетиками. Ранее дома и социальные объекты в городе угольщиков и в вышеупомянутом районе остались без отопления, так как из-за огромных долгов за свет была ограничена подача электроэнергии на тепловые пункты.

R-19.ru Черногорск

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Как сообщили ИА REGNUM в администрации главы Хакасии, подача электроэнергии на котельные Черногорска и посёлка Усть-Абакан была прекращена 8 апреля. Энергетики утверждают, что это было сделано «в строгом соответствии с действующим законодательством» из-за многомиллионных долгов. В результате без тепла остались часть жилых домов и ряд социальных объектов.

«Сегодня (9 апреля — прим. ИА REGNUM ) правительству Хакасии и ПАО «МРСК Сибири» удалось прийти к общему решению», — говорится в сообщении хакасских властей.

Энергоустановки для котельных начали запускать. По словам заместителя главы Хакасии Юрия Курлаева, между энергетиками и правительством республики было достигнуто соглашение:

«Это соглашение было достигнуто путём прямых переговоров, которые велись практически сутки главой республики, и этот вопрос стоит у главы Хакасии на особом контроле».

По словам Курлаева, отключение энергии «происходит по вине ресурсоснабжающих организаций».

Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил министрам подготовить «дорожную карту» по погашению задолженности перед ПАО «МРСК Сибири».

Как уже сообщало ИА REGNUM, под ограничения попали 52 многоквартирных дома и несколько социальных объектов в Черногорске, а также практически весь посёлок Усть-Абакан, в котором, проживают порядка 15 тысяч человек.

По данным «Хакасэнерго», задолженность предприятий ЖКХ за электроэнергию составляет 394 млн рублей. Финансируемые из муниципальных бюджетов организации задолжали 42,3 млн рублей.

Добавим, по факту ограничения подачи электроэнергии на тепловые пункты, обеспечивающие теплоснабжение в городе Черногорске и посёлке Усть-Абакан, организовала проверку прокуратура Хакасии.