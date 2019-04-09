Рим, 9 апреля, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Министерство экономики и финансов Италии в подготовленных к заседанию правительства документах пересмотрело прогноз роста ВВП в 2019 году с 1% до 0,1%, передает Mediaset во вторник, 9 апреля.

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В дальнейшем, по новому прогнозу министерства, рост ВВП ускорится: 0,6% в 2020 году, 0,7% в 2021 году, 0,9% в 2022 году.

Также в министерстве прогнозируют рост дефицита бюджета — 2,5% ВВП в 2019 году вместо указанных в тексте бюджета 2,04%.

Госдолг страны также, по прогнозу министерства, вырастет — на 0,5% ВВП и составит 132,7% ВВП. При этом государство рассчитывает получить 17 млрд евро от приватизации имущества.