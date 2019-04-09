Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Экологическое влияние глобального потепления и освоения Арктики человеком может стать главной угрозой в этом регионе, заявил 9 апреля президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Международный арктический форум

«Мишек жалко, в данном случае белых медведей. Но я образно говорю, вообще всю фауну. Потому что и в связи с потеплением, и в связи с возможным экономическим освоением арктической зоны, конечно, риски возрастают. Мы это должны учитывать», — сказал Владимир Путин.

При этом президент России отметил, что хоть решения Арктического совета и имеют рекомендательный статус, но они очень важны и обладают большим морально-политическим значением, которое нельзя не учитывать, реализуя национальные планы.

Напомним, в Санкт-Петербурге 9−10 апреля проходит Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», являющийся площадкой мирового уровня, на которой обсуждаются вопросы, касающиеся Арктического региона.