Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России. Разговор на эту тему состоялся сегодня, 9 апреля, на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Международный арктический форум

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ниинистё заявил, что санкции с России будут сняты только после того, как будет устранена причина их введения. Иными словами, Ниинистё заявил, что антироссийские санкции отменят только после того, как Россия вернёт Крым Украине и фактически сдаст Донбасс.

«Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто», — сказал Ниинистё.

Путин решил ответить на это заявление президента Финляндии. Российский лидер сперва напомнил, что форум, на котором они находятся, посвящен проблемам Арктики, а Крым не относится к Арктической зоне.

«Но тем не менее я вот что хотел бы по этому поводу сказать. Ведь мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы Арктики. Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не предпринятых своевременно мер… чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню», — сказал президент России.

Также глава государства напомнил, что потери российской экономики от западных санкций в два раза меньше, чем совокупные потери стран Европейского союза. Путин убежден, что на современном этапе санкции не являются инструментом геополитической борьбы, а просто стали «элементом конкурентной борьбы в мире».

Российский лидер подчеркнул, что будущее России не зависит ни от каких санкций, оно зависит только от её граждан.

«От того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичной, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан, насколько мы сможем эффективно всё это использовать», — пояснил президент.

Он также добавил, что немаловажен фактор эффективного использования внутренних ресурсов российской экономики.