Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Паводковый период полигон опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом проходит в штатном режиме, угрозы чрезвычайной экологической ситуации нет. Об этом сообщили 9 апреля в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Gov.spb.ru Отбор проб на полигоне «Красный Бор»

На полигоне побывала с проверкой комиссия из числа сотрудников всех регулирующих и надзорных ведомств Петербурга, Ленобласти и России, имеющих отношение к ситуации в «Красном Бору». Специалисты осмотрели затворный шлюз-регулятор, карты-котлованы №№ 64,68, пруды-накопители, обводной и внутренний каналы, взяли пробы воды в магистральном канале, а также в ручье Большой Ижорец.

Независимая межведомственная инспекция установила, что администрация «Красного Бора» принимает все необходимые меры по предотвращению опасной паводковой ситуации.

«Мы заблаговременно подготовили гидротехнические сооружения полигона к бесперебойной работе в период прохождения весеннего паводка. <…> Непосредственно перед паводком прочистили каналы, осмотрели задвижки шлюза-регулятора, обследовали дамбы обвалования карт, создали для них запас глины, подготовили насосное оборудование для откачки воды в пруды-накопители, специальную технику для содержания ГТС, контрольно-измерительную аппарату для проведения мониторинга», — рассказал главный инженер учреждения Петр Сиваченко.

Как убедились члены противопаводковой комиссии, комплекс очистных сооружений полигона работает в штатном режиме, сбросов с территории «Красного Бора» неочищенных талых вод, а также несанкционированных переливов из каналов и карт-котлованов не наблюдается, пруды-накопители заполнены наполовину и находятся в рабочем состоянии, принимаются другие меры по недопущению выхода опасных веществ за пределы полигона.

«Работы, проводимые полигоном по предотвращению опасной паводковой ситуации, признаны инспекцией удовлетворительными. Соответствующий план мероприятий выполняется», — подытожили в городском комитете по природопользованию.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по рекультивации полигона «Красный Бор» в Тосненском районе Ленинградской области планируется завершить до конца 2024 года. Процесс обезвреживания полигона будет проходить под контролем госкорпорации «Росатом».

Полигон «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности. «Красный Бор» принимал опасные отходы от предприятий¸ расположенных не только на Северо-Западе России, но и в других регионах страны, а во времена СССР — также из Прибалтики. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн токсичных отходов.