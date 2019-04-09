Москва, 9 апреля, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Обладатель целого ряда наград российских кинофестивалей и премий фильм «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко выйдет в российский прокат 9 мая. Лицензия уже получена. Правда, пока картина будет идти в кинотеатрах только до 12 мая. Причина такого нестандартного решения внятно пока не объяснена.

YouTube: КиноТуз.НЕТ — Трейлеры Война Анны (2018)

По сюжету маленькая девочка, потерявшая всю семью, во время оккупации прячется более двух лет в камине в комендатуре. Главную роль блестяще исполнила юная Марта Козлова, признанная лучшей актрисой премией «Ника».

Сам фильм «Война Анны» получил главные призы премии «Золотой Орел», «Ника», «Белый Слон», «Горький fest».