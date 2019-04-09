Полный бред для внутреннего потребления. Путин о комиссии Мюллера
Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Результатам работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера удивляться не следует, так как она и не могла найти никаких следов вмешательства России в выборы в США, заявил 9 апреля президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.
«Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию. То, что она закончит, как гора родила мышь, было понятно заранее. Я все время вам об этом говорил», — подчеркнул российский президент.
Кроме того, всю ситуацию в США, вызвавшую спрос на такие «расследования», Владимир Путин назвал проявлением кризиса всей политической системы, которого ранее не наблюдалось.
«Да, идет острая предвыборная борьба, но если кандидат побеждает, то с этим все соглашаются. Всегда так было. И объединяются вокруг главы государства ради реализации общенациональной цели, но ничего подобного сейчас в Штатах мы не видим», — отметил Владимир Путин.
Напомним, в течение почти трех лет в США раскручивался скандал о мнимом вмешательстве России в американские выборы. Комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера была создана для внесения ясности в этот вопрос и поиска доказательств.
Стоит отметить, что до сих пор полный текст доклада о результатах расследования не обнародован, однако уже известно, что никаких свидетельств вмешательства не найдено.