Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Результатам работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера удивляться не следует, так как она и не могла найти никаких следов вмешательства России в выборы в США, заявил 9 апреля президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

«Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию. То, что она закончит, как гора родила мышь, было понятно заранее. Я все время вам об этом говорил», — подчеркнул российский президент.

Кроме того, всю ситуацию в США, вызвавшую спрос на такие «расследования», Владимир Путин назвал проявлением кризиса всей политической системы, которого ранее не наблюдалось.

«Да, идет острая предвыборная борьба, но если кандидат побеждает, то с этим все соглашаются. Всегда так было. И объединяются вокруг главы государства ради реализации общенациональной цели, но ничего подобного сейчас в Штатах мы не видим», — отметил Владимир Путин.

Напомним, в течение почти трех лет в США раскручивался скандал о мнимом вмешательстве России в американские выборы. Комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера была создана для внесения ясности в этот вопрос и поиска доказательств.

Стоит отметить, что до сих пор полный текст доклада о результатах расследования не обнародован, однако уже известно, что никаких свидетельств вмешательства не найдено.