Нетаньяху проголосовал на выборах в Израиле
Иерусалим, 9 апреля, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и жена его Сара Нетаньяху проголосовали на общенациональных парламентских выборах, 9 апреля передает агентство Reuters.
Kremlin.ru
Биньямин Нетаньяху
Действующий глава кабинета министров, как и его супруга, не стали отвечать на вопрос, за кого отдали голоса.
«С Божьей помощью государство Израиль победит. Большое спасибо!» — заявил Нетаньяху.
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