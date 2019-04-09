Иерусалим, 9 апреля, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и жена его Сара Нетаньяху проголосовали на общенациональных парламентских выборах, 9 апреля передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Действующий глава кабинета министров, как и его супруга, не стали отвечать на вопрос, за кого отдали голоса.

«С Божьей помощью государство Израиль победит. Большое спасибо!» — заявил Нетаньяху.

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