Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил странам Арктического региона спросить у военного блока НАТО, почему его страны-члены отказались от предложения России совершать полеты боевой авиации в регионе только с включенными транспондерами. Об этом российский лидер заявил сегодня, 9 апреля, на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

Navy.mil Boeing P-8 Poseidon

Путин напомнил, что некоторое время назад президент Финляндии Саули Ниинистё предложил, чтобы все военные самолеты в Арктическом регионе и в небе над Балтийским морем летали только с включенными транспондерами. Россия с этим согласилась и предложила сделать это странам НАТО — те отказались.

«Президент Финляндии как представитель нейтрального государства некоторое время назад предложил, чтобы военные самолеты летали с включенными транспондерами. То есть с приборами, которые идентифицируют самолет. Мы согласились и сразу же внесли это предложение в рамках наших отношений с НАТО. Ответ со стороны НАТО отрицательный», — рассказал Путин.

Всем тем, кто еще поддерживает данное предложение, Путин посоветовал обратиться к руководству Североатлантического альянса и узнать, почему они не соглашаются.

«Вот и спросите у НАТО, почему они не соглашаются», — предложил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная активность НАТО у российских границ, в том числе и на Северо-Западе, возросла многократно за последний год. У российских границ постоянно летают американские самолеты-шпионы, а стратегические бомбардировщики ВВС США отрабатывают нанесение ядерных ударов по российским городам.