На российско-норвежской границе задержали сирийцев
Мурманск, 9 апреля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. На российско-норвежской границе в Мурманской области при попытке незаконного пересечения задержали двух уроженцев Сирии.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мигранты
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Мурманского регионального управления ФСБ, двое мужчин, 1981 года рождения и 1962 года рождения, были задержаны при попытке незаконно пересечь границу.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подследственных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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