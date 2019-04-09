Мурманск, 9 апреля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. На российско-норвежской границе в Мурманской области при попытке незаконного пересечения задержали двух уроженцев Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Мурманского регионального управления ФСБ, двое мужчин, 1981 года рождения и 1962 года рождения, были задержаны при попытке незаконно пересечь границу.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подследственных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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