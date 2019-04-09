Москва, 9 апреля, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Дополнительная партия из 464 российских танков Т-90 предназначена для оснащения десяти танковых полков вооруженных сил Индии, сообщает 9 апреля газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Т-90

Напомним, ранее СМИ сообщили о российско-индийском контракте по дополнительной закупке 464 танков Т-90, что позднее подтвердили представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

По информации газеты «Известия», речь идет о поставке танков модели Т-90МС, отличающейся от базового типа конструкцией башни и расположением боекомплекта.

Кроме того, одним из условий контракта является сборка танков на индийском государственном танковом заводе Heavy Vehicles Factory HVF в Авади. Танки будут собраны из машинокомплектов, поставляемых «Уралвагонзаводом».

Общая сумма сделки составляет $1,93 млрд. При этом стоит отметить, что американские, израильские и европейские основные боевые танки, сопоставимые по боевым возможностям с Т-90, стоят на мировом рынке в два-три раза дороже.

Кроме того, индийские военные уже имеют большой опыт эксплуатации российских танков Т-90 и не нуждаются в переучивании на новую технику.