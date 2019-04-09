Нью-Йорк, США, 9 апреля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США начали торги в «красной зоне» на фоне отчетов о сокращении прибыли крупнейших компаний, 9 апреля передает агентство Reuters.

bfishadow Dow Jones

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 97,48 пункта (0,37%), до 26 243,54 пункта, индекс S&P 500 упал на 9,19 пункта (0,32%), до 2886,58 пункта, индекс Nasdaq упал на 29,11 пункта (0,37%), до 7924,77 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 8 апреля на Уолл-стрит завершились для основных индексов разнонаправленно — Dow Jones закрылся в минусе, S&P и Nasdaq вышли «в ноль».

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