Ереван, 9 апреля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Евросоюз призывает всех в Армении осудить риторику ненависти, призывая правоохранительные органы предпринять незамедлительные шаги для обеспечения гарантий физической безопасности граждан Армении.

parliament.am Лилит Мартиросян выступает в парламенте Армении

В совместном заявлении делегации ЕС в Армении и посольств государств — членов ЕС, аккредитованных в Армении, в частности, говорится: «Делегация Европейского союза в Армении и посольства аккредитованных в Армении государств — членов ЕС глубоко обеспокоены недавними событиями в Армении, когда были озвучены серьезные угрозы в адрес меньшинств и правозащитников, включая угрозы смерти. Риторика ненависти, в том числе и угрозы смерти в адрес Лилит Мартиросян, ее коллег и всего ЛГБТ-сообщества являются самым свежим проявлением этих тревожных тенденций и являются дискриминацией, которая запрещена положениями Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, к которой присоединилась и Армения, что также отражено в Конституции РА.

ЕС призывает всех, кто продвигает в Армении и верит в принцип фундаментальности прав человека, осудить риторику ненависти, а также призывает правоохранительные органы предпринять незамедлительные шаги для обеспечения гарантий физической безопасности граждан Армении и провести расследование по предполагаемым обвинениям, выдвинутым против лиц, подозреваемых в провоцировании преступлений на почве ненависти», — говорится в заявлении.

Председатель общественной организации «Сторона права», занимающейся защитой прав трансгендеров, Лилит Мартиросян 6 апреля в Национальном собрании приняла участие в обсуждениях в постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам, возглавляемой депутатом фракции «Процветающая Армения» (ППА) Наирой Зограбян. Выступая с трибуны парламента, Мартиросян пожаловалась на нарушения прав сексуальных меньшинств и дискриминационное отношение к ним. Застигнутая врасплох этим выступлением трансгендера Наира Зограбян сделала замечание за обсуждение тем, выходящих за рамки повестки дня, а затем призвала покинуть зал заседаний. Отдельные депутаты фракции ППА и ряд пользователей Facebook выступили с критикой в связи с тем, что был допущен вход трансгендеров в Национальное собрание. А сторонники Лилит Мартиросян начали процесс против Наиры Зограбян, потребовав лишить ее должности председателя комиссии по правам человека, поскольку, по их мнению, она проявила дискриминационный подход.

Выступая сегодня, 9 апреля, перед журналистами, премьер-министр Никол Пашинян назвал инцидент политической провокацией, а затем сказал: «Поведение, которое демонстрирует председатель парламентской комиссии по правам человека, вообще ставит под сомнение состояние прав человека, и в результате организации этой провокации, думаю, ППА должна подумать о том, соответствует ли ее представитель минимальным требованиям для нахождения на посту председателя комиссии по правам человека, или же весь вопрос состоит в том, чтобы организовать провокацию, а это политическая провокация, и перевести стрелки на фракцию «Мой шаг».

В ППА сегодня, реагируя на это заявление Никола Пашиняна, заявили, что Наира Зограбян добросовестно исполняла свои рабочие обязанности, и нет никаких оснований для пересмотра ее статуса.