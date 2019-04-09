Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё назвал условия, при которых Запад снимет с Российской Федерации санкции. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 9 апреля, на пленарном заседании Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Саули Ниинистё

По словам Ниинистё, антироссийские санкции будут сняты после того, как будут устранены причины их введения.

«Санкции были введены из-за российских действий. Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто», — сказал Ниинистё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции стран Запада против России были введены в 2014 году после того, как Крым вернулся в состав Российской Федерации, а пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их приспешники потерпели поражение в Донбассе.

Запад обвинил Россию в «аннексии» Крыма и вмешательстве во внутренние дела Украины. Хотя ни того, ни другого в реальности не происходило. Напомним, что в Киеве при прямом участии стран Запада был совершен государственный переворот, с которым не согласились украинские граждане, проживавшие в Крыму и Донбассе. Жители Крыма воспользовались своим естественным правом и провели референдум о самоопределении, по итогам которого полуостров вернулся в состав России. В Донбассе были образованы две народные республики — Донецкая и Луганская, которые подверглись террористической атаке со стороны бандеровцев, но сумели отстоять свою независимость с оружием в руках.

Тем не менее Запад с каждым годом ужесточает антироссийские санкции и требует, чтобы Россия отдала Крым Украине и фактически сдала на растерзание бандеровцам Донбасс.