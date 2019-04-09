Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Россию устраивает текущая ситуация с ценами на нефть на мировом рынке. Об этом 9 апреля заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нас вполне устраивают сегодняшние цены», — сказал глава государства, отметив, что Москва «не выступает сторонником неконтролируемого роста цен на нефть».

Путин также отметил, что российская сторона открыта к сотрудничеству со странами ОПЕК для выработки общих решений по дальнейшим действиям на нефтяном рынке.

«Мы договорились о том, что если потребуются объединенные усилия, то мы во второй половине года ещё соберемся и подискутируем», — сказал российский лидер.