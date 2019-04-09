Нальчик, 9 апреля, 2019, 16:45 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии раскрыта кража на железной дороге. Похищены рельсы и другие детали с путей не общего пользования на сумму более 2,233 млн рублей. Задержан подозреваемый в совершении преступления, сообщили ИА REGNUM 9 апреля в пресс-службе МВД по республике.

Антон Привальский ИА Красная Весна Железная дорога

Им оказался 46-летний житель поселка Адиюх. При обыске у него обнаружены часть похищенного и инструменты для резки рельсов. По факту хищения возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, хищения на железных дорогах с целью добычи металла — явление не редкое не только в России. Так, в сентябре 2018 года в Чимкенте (Казахстан) было похищено 1200 метров стальных рельсов детской железной дороги. Городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 55 млн тенге (10,3 млн рублей).

Злоумышленники были задержаны по горячим следам. Как выяснилось, они похищали рельсы средь бела дня, переодевшись в форму рабочих.