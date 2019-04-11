Токио, 11 апреля, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Пятнадцатый раунд российско-японского стратегического диалога на уровне первых заместителей глав МИД состоялся 2 апреля в Токио. Почему информация МИД РФ об этом событии вновь выглядит тревожной, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

На встрече первые заместители министров иностранных дел Владимир Титов и Такэо Акиба обсудили «актуальные проблемы региональной и мировой повестки». Но если это так, то почему не разглашаются подробности этой встречи, а переговаривающиеся не сделали приличествующего случаю заявления для прессы? Всё это заставляет предположить, что продолжает нагнетаться «таинственность», совершенно несуразная в современном мире.

Похоже, что причина её в том, что речь снова шла о «заключении мирного договора» между двумя странами. Именно под этим эвфемизмом Япония прячет реваншистское устремление на пересмотр итогов Второй мировой войны. Но вряд ли такая «скромность» убережёт тему, ставшую секретом полишинеля в этих переговорах.

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