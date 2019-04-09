Ярославль, 9 апреля, 2019, 16:41 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в совершении насилия в отношении несовершеннолетнего мальчика и в разбойном нападении на женщину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах. Розыски преступника велись на территории Ярославля и Ярославского муниципального района. Известно как минимум о двух случаях нападений.

YarNews.net Ориентировка на преступника

«Было нападение на женщину на станции, неподалеку от поселка Дубки. Он угрожал ей ножом, выхватил сотовый телефон. Она смогла убежать. Это было в начале апреля. После этого случая наш отряд начал патрулирование территории поселения. У нас в отряде 71 человек, ездили на машинах, показывали ориентировку и фотографию. Благодарны полиции, которая поймала это чудовище, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель волонтерского отряда «Ритм» Карабихского сельского поселения Дмитрий Данилов.

Второй случай нападения зафиксирован в Красноперекопском районе Ярославля, речь может идти о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста. Официальных данных о личности задержанного на данный момент нет. По сведениям источника ИА REGNUM, допрос подозреваемого ведут сотрудники областного управления Следственного комитета России.