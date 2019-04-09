Москва, 9 апреля, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий выдавать микрокредиты гражданам под залог недвижимости, внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Фирс Журавлёв. Кредитор описывает имущество вдовы. 1862

Речь идёт о микрозаймах под залог жилья. Ранее о необходимости запретить такой способ кредитования заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Помимо этого законопроект также регулирует работу микрофинансовых организаций в целом. Так, парламентарии предлагают установить более жесткие требования к деловой репутации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний. В частности, законопроект предлагает увеличить требование к минимальному капиталу микрофинансовых организаций, которые могут давать микрозаймы гражданам, до 5 млн рублей.

Кроме того, парламентарии предлагают увеличить минимальный размер займа, которую микрофинансовая организация может получать от неквалифицированных инвесторов.

«В целях защиты неквалифицированных инвесторов — граждан законопроектом предлагается установить, что минимальная сумма займа, которую микрофинансовая компания вправе получить от инвестора — физического лица, увеличивается в два раза: до трех миллионов рублей», — поясняют авторы законопроекта.