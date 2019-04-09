Москва, 9 апреля, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Котировки рубля укрепляются по отношению к доллару и евро в условиях низкого новостного фона, слабости доллара США в мире и высокой покупательской активности по нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Так, 9 апреля из релизов запланированы лишь обновленный прогноз по глобальной экономике от МВФ и выступление вице-председателя ФРС США Ричарда Клариды о переоценке ключевых элементов монетарной политики. Индекс доллара США по отношению к корзине валют дешевеет с начала недели на 0,5%, а Brent подорожал на 1,2%», — отметила эксперт.

В перспективе на сегодняшний день рубль может продолжить рост к отметкам 64 по отношению к доллару США и 72,42 к евро. Для нефти, которая также является драйвером роста рубля, целью дорожания сохраняем отметку в 72$ за баррель Brent.

То есть, по её мнению, до тех пор, пока бочка нефти будет дорожать распродаж рубля не стоит ждать. Значит ли это, что вернулась корреляция между рублем и ценами на нефть? Вряд ли. Пока что прослеживается соответствие динамик, но ориентироваться однозначно только на взаимосвязь фактора нефти не стоит.

«Также стоит обратить внимание, что рубль может дорожать перед завтрашним выпуском ОФЗ. Стабильность спроса на размещаемые Мнфином РФ ОФЗ с начала 2019 года, вероятно, поддерживает оптимизм, что динамика сохранится, а значит — поддержит рубль ростом. Потому спекулянты и пытаются отрабатывать событие заранее», — пояснила Сальникова.

Читайте также: Рубль получил «неожиданную поддержку» из Ливии