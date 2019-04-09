Майкоп, 9 апреля, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в совещании, посвящённом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которое в режиме видеоселектора провёл министр транспорта РФ Евгений Дитрих, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи принял участие в селекторе министра транспорта

Евгений Дитрих отметил, что на данный момент все субъекты Федерации разработали и согласовали с федеральным центром соответствующие региональные проекты, с Минтрансом РФ и Росавтодором заключены соглашения по реализации федерального проекта «Дорожная сеть».

«Наша следующая контрольная точка — это заключение соглашений о передаче средств от субъектов РФ к муниципальным образованиям. Направьте деньги в муниципалитеты, чтобы они могли приступать к объявлению торгов и заключению контрактов на дорожные работы. Я прошу, чтобы эта работа была проведена в 10-дневный срок», — сказал Дитрих.

Глава Минтранса отметил, что все мероприятия нацпроекта должны быть синхронизированы с программами и проектами, действующими в регионах, особо отметив: ситуации, когда новое дорожное покрытие вскрывается для плановых ремонтов коммунальных сетей, — недопустимы.

В Адыгее утверждён региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который включает два направления: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». В 2019 году на его реализацию будут предоставлены субсидии из федерального бюджета в размере 433,6 млн рублей на условиях софинансирования из республиканской казны. Эти средства будут направлены на ремонт и реконструкцию автодорог республиканского и местного значения.

«Качественное транспортное сообщение имеет огромное значение для дальнейшего развития региона, и, конечно, для комфорта и безопасности наших жителей. Сегодня мы реализуем ряд крупных проектов в этой сфере, а также выступили на федеральном уровне с инициативами о строительстве новых дорожных объектов. Участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволит нашей республике решить ряд актуальных задач дорожной отрасли», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.