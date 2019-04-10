Киев, 11 апреля, 2019, 02:10 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко, отставший в ходе первого тура украинских президентских выборов от Владимира Зеленского, может и не особо стремиться к победе. Почему это так и какие признаки могут четко указать на желание Порошенко уйти с поста президента Украины максимально красивым способом, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Понял, что его будут бить. Может быть, даже ногами

Впереди у Украины череда тяжелых падений, от чего не уберегут никакие результаты президентских выборов. Но для Порошенко, уже получившего от пребывания на посту неплохую прибыль, вопрос может быть сформулирован так — стоят ли будущие прибыли надвигающихся рисков? Состояние Порошенко за время президентства увеличилось в 95 раз, а его неспособность решать проблемы страны была продемонстрирована со всей очевидностью — растущий госдолг, гражданская война и бедность украинцев заклинаниям Порошенко не поддались. Ко всем прочим бедам на Украину надвигается распад жилищно-коммунальной структуры и вывод из строя двух АЭС, что при нынешней ситуации грозит полноценной техногенной катастрофой.

В создавшемся положении перебросить все эти проблемы Зеленскому и его хозяину Игорю Коломойскому может стать для Порошенко самым разумным выходом. Чтобы самому уйти так, как это сделал Арсений Яценюк, спокойно утащив нажитое непосильным трудом в украинской политике. Относительно спокойная реакция Юлии Тимошенко, не ставшей бороться против подтасовок, которые по ее словам, «украли у нее победу», может также быть подтверждением гипотезы о «красиво сливающемся Порошенко».

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