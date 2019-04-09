Ярославль, 9 апреля, 2019, 16:33 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области разработали программу «Создание новых мест в образовательных организациях Ярославской области». Проект программы опубликован на сайте регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Школа в Ярославской области

Программа предусматривает строительство новых школ, ранее такого документа в регионе не существовало. Как говорится в паспорте программы, в настоящее время в Ярославской области 13 577 детей в 65 школах учатся в две смены.

Хуже всего дела обстоят в областном центре, где учится во второй половине дня приходится 10 018 детям. На втором месте по перегруженности школ Рыбинск — 1 353 детей, на третьем — Ростов (697 детей).

Остро стоит проблема и износа школьных зданий. Средний показатель износа составляет 37,4 процента. При этом здания 74 школ (19%) имеют износ 50 и более процентов. Здания 97 общеобразовательных организаций имеют износ 40−49 процентов.

Наиболее изношены школы в Кировском районе Ярославля, а также в Угличском и Пошехонском муниципальных районах.

Программа предполагает, что к 2024 году все дети региона будут учиться в одну смену. Для этого планируется строить новые школы. Правда, пока масштаб строек вряд ли соответствует масштабу проблемы. В нее включено уже запланированное в бюджете строительство школы на улице Тракторной в Рыбинске.

Следующей должна стать школа в селе Вощажниково Борисоглебского района на 240 мест, о которой областные власти говорят уже много лет. Но деньги программа пока предусматривает только на проектные работы. Кроме того, планируется построить одну школу в сельской местности на 140 мест.

При этом сам факт подготовки программы говорит о намерении региональных властей приступить к плановому строительству школ в Ярославской области. Заниматься строительством область намерена самостоятельно через ГКУ «Областная служба заказчика». Сейчас эту функцию берут на себя муниципальные власти. После завершения строительства здания школ будут передаваться муниципалитетам.

Местные власти смогут подавать заявки на участие в программе, предусматривая софинансирование в местных бюджетах.