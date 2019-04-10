Москва, 11 апреля, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Московский «Спартак» всегда отличался тем особенным духом, который делает команду чем-то значительно большим, чем даже крупное спортивное явление, — клубом огромного значения и для спорта, и для страны. О том, во что превращается — а точнее, вырождается — этот знаменитый дух «Спартака», с горечью рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Черная полоса началась для «Спартака» в начале нулевых, когда неприятности следовали одна за другой, клуб оказался объектом откровенных насмешек, а «скандал» стало его вторым именем. Никакое отчаяние болельщиков не давало результата. Казалось бы, шанс на улучшение появился, когда клуб приобрел Леонид Федун, но и эта надежда не оправдалась. Более того — довольно скоро всё вернулось на прежние рельсы, да так, что и чемпионство стало выглядеть исключнием, подтверждающим правило неудачливости.

Дмитрий Садовников Игроки «Спартака»

Стадион, трансферы, тренеры, присутствие команды в лидирующей группе — есть, а вот большего, чем «претензии на что-то», нет. Вместе с тренером Олегом Кононовым, большую часть карьеры работавшим со середняками, в клуб перенеслась и психология середняка, когда, с одной стороны, не то чтобы ползаешь, а с другой — всё-таки и не летаешь. И самая главная опасность кроется в привычке к такому середнячеству. Почему же так происходит, что движет руководством клуба, к чему это ведет команду?

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