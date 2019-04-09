Москва, 9 апреля, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Гроза ожидается в Московском регионе во вторник, 9 апреля. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Николай Рерих. Зов неба. Молния

По её словам, апрельская гроза — довольно редкое явление для Москвы. Периодом наибольшей вероятности гроз традиционно являются май и июнь.

Как пояснила специалист, ожидаемое сегодня явление связано с неустойчивой атмосферой. «Мы находимся в зоне атмосферных фронтов, и конвекция сейчас ещё усиливается значимым прогревом поверхности и воздуха», — отметила Макарова.

В предстоящую ночь, согласно прогнозам, в столичном регионе изменится направление ветра, что может привести к похолоданию в среду, 10 апреля.

«В прогнозе есть и порывы ветра до 15 метров, это такие первые предвестники летнего характера погоды. Сегодня у нас максимальная температура +15…+17°С в Москве, по области это +12…+17°С», — сказала специалист Гидрометцентра.