Тегеран, 9 апреля, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооруженных сил Исламской Республики Иран предупредил о готовности использовать все средства для борьбы с Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) после того, как американские власти объявили Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает портал Tansim.

Mohammad Akhlaghi Армия Ирана

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США объявили о намерении внести в список террористических организаций Корпус стражей Исламской революции. Это иранское военно-политическое формирование, созданное ещё в 1979 году из военизированных отрядов революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни.

КСИР подчиняется непосредственно верховному руководителю Ирана (рахбару) Али Хаменеи. Наряду с КСИР в Иране существуют и обычные вооруженные силы.

В ответ на решение США о внесении КСИР в список террористических организаций власти Ирана заявили, что внесут командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список террористических организаций.

Генштаб Вооруженных сил Ирана заявил, что также приложит все усилия для борьбы с американскими террористами.

«В поддержку антитеррористической деятельности КСИР Генштаб Вооружённых сил страны не пожалеет усилий для борьбы с террористической группировкой CENTCOM», — сказано в заявлении Генштаба ВС Ирана.