Астрахань, 9 апреля, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Следователь отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по городу Астрахани, был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным следствия, в августе 2018 года следственным управлением УМВД было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков. В феврале 2019 года был задержан подозреваемый — житель Астрахани.

Сотрудник полиции предложил матери задержанного добиться переквалификации дела на мене тяжкий состав преступления и оценил свои действия в 1 миллион 300 тысяч рублей. При передаче части взятки — 500 тысяч рублей — полицейский был задержан сотрудниками УФСБ России по Астраханской области.

Расследование поручили следственному отделу по Трусовскому району города Астрахани. В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.