Иран, 22 июня, 2005, 20:02 — ИА Регнум. Иран и Сирия договорились о сотрудничестве в строительстве нефтепровода, который будет проложен из Ирана к сирийскому побережью Средиземного моря через территорию Ирака. Договоренность о строительстве нефтепровода Иран-Ирак-Сирия была достигнута на встрече сопредседателей Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ирана и Сирии Али Абдолализаде и Амера Хосни Лотфи.

В протоколе по итогам заседания стороны также договорились об объединении железнодорожных систем Ирана, Ирака и Сирии. Реализация этого проекта позволит создать новый международный транспортный коридор "Восток - Запад" по маршруту Иран - Ирак - Сирия для доставки грузов и пассажиров из стран Центральной Азии к побережью Средиземного моря и в Европу. Сопредседатели Межправительственной комиссии также договорились о создании зоны свободной торговли между Ираном и Сирией, а также окончательно согласовали условия строительства иранскими компаниями заводов по производству флоат-стекла, пастеризованного молока и нефтехимической продукции на территории Сирии.

В протоколе отмечено, что основной причиной несвоевременного выполнения Сирией своих обязательств в рамках совместных экономических проектов является рост мировых цен на сталь, а также рост стоимости евро по отношению к доллару США. Об этом сообщает ИРНА.