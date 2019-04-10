Ватикан, 10 апреля, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Глобальные преследования по причине вероисповедания очень часто остаются незамеченными широкой общественностью, считает госсекретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин. Выступая в посольстве США при Ватикане на симпозиуме о религиозной свободе, Паролин заявил, что свобода вероисповедания подвергается нападкам со стороны «новых прав человека». Как обсуждает эту и другие церковно-политические новости католическая пресса, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отсутствие к подобным преследованиям широкого внимания СМИ удручает, тем более, что именно СМИ принадлежит значительная роль в деле защиты свободы вероисповедания. По мнению Паролина, большую значимость имело бы повышение информированности общества о том, что происходит в этой сфере. Оперативные средства в этом могли бы оказать существенную поддержку. Такое осведомление «является полезным шагом для решения проблемы нарушения религиозных свобод».

Отметим, свои заявления Пьетро Паролин сделал на фоне широкой волны обсуждения прав человека и свободы вероисповедания. В прошлом месяце тему религии в Китае обсуждал посол США по особым поручениям и религиозной свободе Сэм Браунбэк, говоривший, что Пекин «продолжает нарушать священное право на свободу вероисповедания, которое закреплено в его конституции, а также в Декларации прав человека ООН».

О чем еще пишет католическая пресса, читайте в статье: Украинские униаты жалуются на Запад: не понимает!

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