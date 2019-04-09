Афины , 9 апреля, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос заявил, что его страна собирается досрочно погасить свою задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом глава греческого минфина заявил в интервью «Радио Салоники».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греция

Цакалотос напомнил, что МВФ выдал Греции кредит под очень большие проценты. В связи с этим Греция намерена перекредитоваться и досрочно погасить задолженность перед фондом.

«В частности, большая часть кредита перед МВФ — $3−4 млрд с процентной ставкой 5%, в то время как мы можем занимать сейчас под 3,4%», — рассказал Цакалотос.

Кроме того, он отметил, что сейчас Греция может брать кредиты под 1,5% через механизм Евросоюзной финансовой стабильности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Греция столкнулась с серьезным финансовым кризисом в 2008 году. В тот год ВВП страны упал на 0,3% и продолжил падать в последующие годы. В 2011 году ВВП Греции упал аж на 9,1%. В 2010 году была запущена программа макрофинансовой помощи республике. В обмен на ряд социальных и экономических реформ в общей сложности Афины получили порядка €300 млрд в виде кредитов от различных структур, в том числе и МВФ.

В августе 2018 года Афины заявили, что выходят из многолетней программы поддержки в борьбе с последствиями мирового финансового кризиса.