Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Норвегия не отказывается от звания самого крупного производителя нефти в Европе и продолжает геологоразведку. Об этом сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг в ходе пленарного заседания Международного форума «Арктика — территория диалога» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Международный арктический форум

«10% населения Норвегии живет в Арктике, этот регион — наш ключевой национальный приоритет. Норвегия не имеет ответов на все вопросы, но мы во многом достигли успеха, основываясь на консультациях с международным экспертным сообществом. Сегодня мы озабочены выбросами CO2 и перенимаем так называемую «зеленую» философию. Но мы продолжаем и геологоразведку, относясь к этому процессу с большой ответственностью», — сказала Сульберг.

В последние годы встречи высокого уровня между Норвегией и Россией — большая редкость. Форум «Арктика — территория диалога» стал первой за долгое время площадкой для переговоров Эрны Сульберг и президента РФ Владимира Путина.

На вопрос модератора дискуссии, представителя издания Bloomberg Джона Фрайера о том, почему ее визит в Россию состоялся сейчас, Эрна Сульберг ответила:

«А меня пригласили только сейчас! А если серьезно, то эта дискуссия об Арктике и океанах важна как никогда. Арктика — ключевой вопрос, который объединяет наши страны, это регион нашего давнего сотрудничества.

Мы знаем, что Арктика — регион мира и стабильности, но это нельзя воспринимать как должное. Мирное будущее Арктики — это результат практического сотрудничества, эффективный правовой режим и морское право. Основываясь на уважении к международному праву, мы сможем создать в Арктике благоприятные условия для жизни и взаимодействия», — добавила Эрна Сульберг.

Добавим, что премьер Норвегии не приезжала в РФ с 2014 года, когда из-за украинского кризиса произошло резкое обострение отношений России и стран Запада.