Улан-Удэ, 9 апреля, 2019, 16:15 — ИА Регнум. В Бурятии произошла попытка поджечь здание администрации Заиграевского района. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по республике, неизвестный рано утром 5 апреля бросил в окно бутылку с зажигательной смесью. Огнем была повреждена часть здания, однако никто не пострадал.

Коктейль Молотова

9 апреля правоохранители задержали злоумышленников, которыми оказались местные жители — 23-летняя девушка и ее знакомый 33 лет. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья.

Инициатором нападения оказалась девушка, объяснившая свои действия местью за лишение родительских прав. Она является матерью двоих детей — старший находится под опекой тёти, а младший, двухмесячный ребенок в январе 2019 года был изъят и отправлен в детский дом. В полиции отмечают, что злоумышленница злоупотребляет спиртным.

По её словам, импровизированный «коктейль Молотова» был сделан из бутылки, в которую положили кусок синтепона.

«Кинули первую бутылку, она разбилась. Вторую кинули, она вспыхнула. Мы побежали через дорогу, к парку. У меня причина была — месть. Органы опеки забрали моих детей», — объяснила она.

«А я пьяный был», — добавил ее сообщник.

В полиции подтверждают, что в момент нападения оба поджигателя находились в состоянии опьянения. Теперь против них возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений, путём поджога.