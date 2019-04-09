Ашхабад, 9 апреля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В Туркмении по итогам 2018 года курящих граждан насчитывалось лишь 3,4% от общей численности населения, что является лучшим показателем в мире. Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения в ходе проходившего в представительстве ООН в Ашхабаде брифинга, пишет «Туркменистан сегодня».

Yomut Региональный центр ООН в Ашхабаде

Отмечается, что Туркмении удалось добиться такого прогресса в сфере борьбы с табакокурением после того, как два года назад президент Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Национальную программу на 2017 — 2021 годы по реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком.

Также было подчеркнуто, что к 2025 году туркменское правительство планирует превратить Туркмению в страну, свободную от табака.

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