Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. «Россия не проспит освоение арктических ресурсов», — заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного форума «Арктика — территория диалога», который проходит в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ответ на вопрос модератора дискуссии, представителя издания Bloomberg Джона Фрайера о вреде введенных Западом в отношении России санкций для развития добычи ресурсов в Арктике, президент России сказал:

«Здесь мы ничего не проспали. Это только подталкивает нас к развитию собственных технологий. В нашей части Арктики хранятся ресурсы планетарного масштаба, у нас сосредоточено где-то 13 млрд тонн нефти и 95 трлн кубометров газа. И мы уже начали разработку».

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Отвечая на замечание о якобы «неэкологичности» российских судов и предприятий и угрозе природе Арктики, Владимир Путин заметил:

«Напомню, что первой экономикой среди арктических стран являются Соединенные Штаты Америки. Но, в отличие от США, Россия подписала и Токийское, и Парижское соглашения по климату. И мы их исполняем.

Причины потепления не известны до конца. С чем они связаны — с выбросами или более глобальными проблемами… Тем не менее хуже не будет, и Россия собирается все соглашения выполнять и внедрять экологически чистые технологии».