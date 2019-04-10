Москва, 10 апреля, 2019, 06:07 — ИА Регнум. Акция гражданских активистов в Рузском городском округе Московской области, запланированная в виде флешмоба, с прибытием участников на место действия перешла в другой формат. Граждане, взбудораженные очередным этапом «мусорного» противостояния с ответственными — а точнее, безответственными — лицами, повернули непосредственно к мусорной свалке возле села Щелканово. Активисты требовали ликвидации объекта, который, убеждены местные жители, загрязняет землю и воду опасными отходами. Почему они так думают и как прошла протестная акция, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Георгий Балаков.

Георгий Балаков ИА REGNUM С противогазом

Срок действия разрешения на временное хранение мусора на данной свалке истекал за день до акции (которая прошла 6 апреля), но граждане захотели собственными глазами удостовериться, что мусор вывезен. Пробравшись на свалку (охранники не пропускали, но это возмущенных граждан не остановило), люди увидели: воз и ныне там. Мусор не просто остался на месте, он открыт всем дождям и ветрам, и ядовитые вещества из него стекают через землю, и воды попадают в верхний водоносный горизонт. Под угрозу, говорят активисты, попадают воды всего запада российской столицы. При этом, по информации местных жителей, на свалку свозили не разрешенные для складирования отходы четвертого и пятого класса, а значительно более опасные первый и второй классы. Сама площадка создавалась изначально как временная, подлежащая вывозу по истечению 11 месяцев — срока, который как раз истек накануне акции.

Помимо требований вывезти свалку, на акции, которую участники (а их было около 300 человек) организовали, выстроившись вдоль дороги, звучали требования отставки губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Есть мнение, что виноват в мусорной проблеме именно он.

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