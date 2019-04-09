Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен и президент России Владимир Путин процитировали стихи Александра Пушкина в ходе диалога на Международном арктическом форуме в Петербурге.

Пьер-Дени Мартен. Полтавская битва. 1726

Как передает корреспондент ИА REGNUM, своё выступление на форуме шведский министр начал со слов:

«Все говорят о мире и сотрудничестве в Петербурге. У нас в Швеции много связано с Россией, и я хочу процитировать великого русского поэта: «Отсель грозить мы будем шведу, Здесь будет город заложён, Назло надменному соседу» (вступление к поэме «Медный всадник», — прим. ред.).

В свою очередь, Владимир Путин ответил:

«Я помню и другие слова великого русского поэта «Ура! мы ломим; Гнутся шведы!» (из поэмы «Полтава», — прим. ред.). Но слава Богу, что эти слова мы вспоминаем только на хоккейных матчах».

Добавим, что выступавший на Арктическом форуме президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил: «Я учил русский язык давно и почти всё забыл, но это я смогу сказать и хочу это сказать: «Нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба».