Москва, 9 апреля, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Введение новых пошлин на ряд товаров из Евросоюза говорит о том, что США в торговых войнах не жалеют никого, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Коэн Константин Фиделио. Драка на рынке. 1832

Одно из главных направлений, благодаря которому Трамп сумел прийти к власти, было обещание исправить существенные перекосы во внешнеторговом обороте США. На тот момент из $4 трлн торгового оборота с другими странами $2,5 трлн приходилось на импорт и всего $1,5 трлн — на экспорт.

«Именно ради этого были затеяны «торговые войны с Китаем» (его доля в общем объеме американского импорта составляла аж 500 млрд долларов) и Евросоюзом. И если против Поднебесной довольно быстро были введены довольно суровые санкции, а в отношении остальных товаров из Китая продолжаются мучительные переговоры, то против Евросоюза столь радикальных мер не применялось», — пояснил эксперт.

Справедливости ради стоит отметить, что США в этой войне не пожалели никого, даже ближайших соседей, оказав существенное давление на Канаду и Мексику. Впрочем, в отношении последних потом были сделаны немалые послабления. А вот на счет Европы Соединенные Штаты настроены весьма решительно.

По его мнению, американцам «мешает» европейский автопром, авиационная, химическая, пищевая промышленность и много чего еще. Так что периодические попытки надавить на европейских союзников появляются с завидным упорством.

«Тем не менее каких-то радикальных изменений в торговом балансе США достичь пока не удалось. Да, сальдо постепенно меняется в сторону снижения импорта и медленного увеличения экспорта. Но крайне незначительными темпами. На последнюю отчетную дату (27 марта текущего года) торговый баланс был отрицательный и составлял — $51,1 млрд», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза.

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