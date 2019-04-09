Пекин, 9 апреля, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Китайский производитель Huawei готов продавать свои 5G-модемы, но только компании Apple. Об этом 9 апреля сообщил портал Engadget.

Sokoteshab Модем Huawei

https://twitter.com/chrisvelazco/status/1115314422086549504

Издание напоминает, что ранее Huawei отказывалась поставлять какие-либо устройства своим конкурентам. Однако инсайдеры сообщили журналистам, что компания может поступиться принципами: она готова начать продавать Apple свои 5G модемы Balong 5000.

Впрочем, по мнению автора статьи, несмотря на непростое положение, в котором оказалась Apple, сделка между компаниями вряд ли состоится. И не в последнюю очередь из-за политических причин.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Apple iPhone, выход которого запланирован на 2020 год, может не получить поддержку 5G. По имеющейся информации, компания Intel, поставляющая компоненты Apple, может не успеть к этому времени выпустить однокристальный 5G-модем.