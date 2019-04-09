Спикер Рады обжалует решение суда касательно переименования церкви
Киев, 9 апреля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Председатель Верховной рады Андрей Парубий намерен оспорить решение Окружного суда Киева, признавшего неправомерными его действия в ходе принятия закона о переименовании УПЦ, сообщило 9 апреля информационное агентство «Укринформ».
Парубий заявил, что каноническая Украинская православная церковь обязана называться Русской православной церковью на Украине.
«Украинская православная церковь на Украине — одна. Украинцы не верят в «кремлёвские манипуляции» — реванш не пройдёт, закон остаётся в силе», — подчеркнул спикер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский суд удовлетворил иск депутата Верховной рады Александра Долженкова и признал неправомерными действия спикера Рады при принятии закона о переименовании церкви.
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