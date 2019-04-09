Киев, 9 апреля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Обращения от шахтеров, входящих в независимый профсоюз горняков Украины (НПКУ), были направлены в адрес президента Украины Петра Порошенко, украинского премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя Верховной рады Андрея Парубия в связи с чрезвычайной обстановкой, сложившейся на угольных предприятиях, 9 апреля сообщил руководитель НПКУ Михаил Волынец на странице своего аккаунта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтёры

Поводом для демарша горняков стали отключения от электроснабжения угольных предприятий, приводящие к возникновению критических ситуаций.

Сложившееся положение, как утверждает Михаил Волынец, «угрожает энергетической безопасности Украины». Он призывает официальный Киев обратить внимание на то, что «государственные угольные предприятия оказались на грани полной остановки из-за обесточивания и прекращения добычи угля».

Такое развитие событий, как считает Волынец, «может привести к непредсказуемым социально-экономическим и экологическим последствиям». Положение усугубляется еще и тем, что на горняков накладывают штрафы за несвоевременно производимые выплаты за электроэнергию. Кроме того, предприятия не имеют возможности погасить задолженность перед своими работниками по заработной плате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители официального Киева неоднократно демонстрировали нежелание построить диалог с представителями шахтеров. Первое лицо УкраиныПётр Порошенко, например, на требование погасить задолженность дал ответ в крайне грубой форме.