Пальма-де-Майорка, Испания, 9 апреля, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка. Об этом сообщается на странице сборной Аргентины в Twitter.

Ago76 Лионель Скалони

Отмечается, что 40-летнего тренера сбила машина в тот момент, когда он катался на велосипеде.

Скалони был доставлен в больницу и вскоре выписан после медицинского обследования. В результате инцидента он не получил серьёзных травм.

Напомним, с 2017 года Скалони работает со сборной Аргентины, а после чемпионата мира 2018 года, который прошёл в России, фактически возглавил команду после отставки Хорхе Сампаоли.

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