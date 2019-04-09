Вашингтон, 9 апреля, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп уверен, что пришёл момент положить конец действиям Евросоюза, который многие годы «обманывал США для достижения своих интересов». Об этом глава Белого дома заявил на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеровоз

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Американский лидер в своём заявлении подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности. Уточняется, что эта мера затронет импорт из стран ЕС на сумму $11 млрд.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1115578769518018560

«Всемирная торговая организация постановила, что субсидии Европейского союза отрицательно повлияли на США, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью в $11 млрд, — написал президент США. — ЕС обманывал США для достижения своих интересов многие годы. Это скоро прекратится».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США пригрозили ввести тарифы на европейские товары в качестве контрмеры на субсидирование компании Airbus странами Евросоюза. Согласно заявлению торгпредства США, Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно устанавливала, что эти дотации негативно сказываются на США и ущемляют интересы американского конкурента Boeing.