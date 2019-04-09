Анкара, 9 апреля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали за прошедшие пять дней свыше 2 тыс. нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть на территорию Греции, сообщает 9 апреля Anadolu Ajansi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Причиной столь масштабных арестов стал слух о том, что власти страны открыли границу. Информация распространилась в социальных сетях и вызвала небывалый поток людей.

Правоохранительные органы Турции усилили меры безопасности вдоль границы с целью предотвращения возможных актов насилия, а также притока новых людей, желающих проникнуть на территорию Евросоюза.

Напомним, в последний раз аналогичный инцидент происходил в 2015 году, когда власти Германии заявили о том, что примут беженцев на своей территории — это также вызвало сильный поток беженцев на пограничные пункты.