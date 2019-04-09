Москва, 9 апреля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. После громких арестов сенатора, бывшего министра и очередного бывшего губернатора новый доклад генерального прокурора РФ Юрия Чайки с фактами хищений в Роскосмосе и Ростехе должен создать впечатление о ведущейся системной борьбе с коррупцией и хищениями в госсекторе. Будет любопытно наблюдать, превратятся ли прозвучавшие в докладе обвинения в адрес госкорпораций в реально предъявленные обвинения и как высоко они дойдут, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

«Ранее уже сообщалось, что в отношении Роскосмоса по результатам проверок его деятельности в 2017—2018 гг. было возбуждено 16 уголовных дел, еще 44 материала передали в следственные органы», — напомнил эксперт.

Но, по его словам, выше руководства организаций — подрядчиков и отдельных НПО, входящих в госкорпорацию, обвинения не поднимались. Вряд ли они дойдут до уровня топ-менеджмента.

«Характерно, что хищения выявлены по средствам, выделенным на модернизацию производства и создание новейших разработок вооружения — эти сферы трудно имитировать и легко обнаружить отсутствие результата. Возможно, фигуранты рассчитывают на покровительство и безнаказанность, но хочется надеяться, что этого не произойдет», — полагает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ выявила в Ростехе и Роскосмосе хищения на сумму свыше 1,6 млрд рублей.

Читайте также: Генпрокуратура: в «Ростехе» и Роскосмосе похищено свыше 1,6 млрд рублей