Рига, 9 апреля, 2019, 15:18 — ИА Регнум. За 2018 год мигранты из Латвии перевели на родину около 1,27 млрд долларов США, говорится в исследовании Всемирного банка по вопросам миграции и развития.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В целом в 2018 году во всём мире наблюдалась тенденция роста денежных переводов от трудовых мигрантов на родину, в страны с низким и средним уровнем дохода. Общая сумма переведенных денежных средств, которая стала рекордной, в 2018 году составила 528 млрд долларов, что на 9,6% больше, чем в 2017 году.

В 2018 году в Латвию мигранты перевели 1,269 млрд долларов США, немного больше, чем в 2017 году, тогда этот показатель составил 1,265 млрд долларов. В Литву было переведено 1,388 млрд долларов США, что на 86 тыс. долларов США больше, чем 2017 году. На последнем месте по размеру денежных переводов от трудовых мигрантов среди прибалтийских республик оказалась Эстония с показателем в 2018 году 545 млн долларов США.

В процентом соотношении переводы латвийцев, отправившихся на заработки, составили 3,7% валового внутреннего продукта страны, в Литве — 2,6% ВВП и в Эстонии — 1,8% ВВП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным исследования европейского центра экспертизы в области трудового законодательства, политики занятости и рынка труда за 2018 год, в период с 2000 по 2016 годы Латвия и Литва потеряли больше всех населения — около 20%.

За восемь лет в период с 2010 по 2018 год Латвия потеряла 17,4% жителей трудоспособного возраста с высшим образованием. К 2014 году Латвию покинули двое из пяти граждан (или экс-граждан) с высшим образованием до 25 лет.

Среди причин отъезда людей с высшем образованием выделяются следующие: кризис в экономике, потеря рабочих мест, лучшее социальное обеспечение за рубежом, а также рост общего разочарования, который связан с тем, что жители не видят дальнейших перспектив в Латвии.